Overdekte Berkelbruggen moeten in 2020 klaar zijn

Laatste kans voor nieuwbouw in Sinderen: ‘Het is nu of nooit’

7:23 SINDEREN - Mensen die in Sinderen willen bouwen, moeten snel zijn: de bouwoptie voor kavels in het laatste nieuwbouwplan in het dorpje verloopt op 7 december. ,,Het is dus echt de laatste kans om een huis te bouwen in het hart van Sinderen. Nu of nooit’’, zegt voorzitter Wilma Mossink van Sinderens Belang.