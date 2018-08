Overdekte bruggen moeten toeristen naar de Achterhoek lokken

Berkelzomp in Borculo slachtof­fer van vernielin­gen

16 augustus Bij de Berkelzomp in Borculo zijn diverse vernielingen aangericht. Zo is er in de nacht van dinsdag op woensdag onder andere een verankerde picknicktafel in de Berkel gegooid. ,,Vrijwilligers proberen de boel netjes en mooi te houden en dan wordt het op deze manier kapot gemaakt,'' aldus Berkelzomp-voorzitter Gerrit Kers.