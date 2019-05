De brief heeft geen aanhef en ook ontbreekt een bronvermelding dat het een overgeschreven kopie is. "Het is een versie van de afscheidsbrief van Leendert van Leeuwen, voordat hij door de Duitsers zou worden doodgeschoten. Leendert of Leen was samen met drie vrienden die net als hij adelborst waren bij de marine in Den Helder, na de eerste Japanse aanvallen op Nederlands-Indië richting Zwitserland vertrokken. Ze wilden via het neutrale Zwitserland naar Engeland om uiteindelijk in de Stille Oceaan mee te strijden tegen Japan."