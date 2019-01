Overlast bij Domus in Doetinchem kwam door tekortkomingen Leger des Heils

DOETINCHEM/WEHL - Het Leger des Heils heeft meerdere malen niet adequaat opgetreden bij overlast door Domusbewoners in het dorp Wehl. Volgens de gemeente Doetinchem was dit in de zomer van 2018 mede oorzaak van de toenemende overlast.

Tot de zomer van 2018 gaf het Leger amper tot geen aandacht aan overlast buiten de opvang, omdat er te weinig personeel was. Te vaak heeft de politie moeten optreden bij overlast in de Domus aan de Keppelseweg terwijl het Leger daar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor is. De organisatie schoot op het gebied van communicatie naar de dorpsbewoners op meerdere fronten tekort.

Memo

Dit zijn slechts enkele punten uit een memo van de gemeente Doetinchem over niet of slecht nageleefde afspraken met het Leger des Heils. De memo maakt onderdeel uit van de stukken waarover de Doetinchemse gemeenteraad zich donderdag buigt. De vraag is onder meer of er toekomst is voor de Domus in Wehl. Het huurcontract van het Leger des Heils voor het pand - Van Lamsweerde - loopt medio 2020 af. Ook het Leger des Heils zelf buigt zich over die vraag.

De opvang beschermd wonen (van oorsprong benoemd als een opvang voor dak- en thuislozen) kwam vorig jaar vanaf juni geregeld in opspraak door meerdere incidenten in Wehl, veroorzaakt door Domusbewoners. Op vrijdag 22 juni kwam het tot een escalatie waarbij dorpsbewoners zich bedreigd voelden door een Domusbewoner die met een mes zou hebben gezwaaid. Dit had de nodige onrust op straat tot gevolg. Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem greep direct in door drie bewoners die de meeste overlast veroorzaakten uit de Domus te laten plaatsen.

Nieuwe maatregelen Leger des Heils

Quote Mocht het tot verhuizen komen, dan moet dat wel naar een andere plek zijn in de regio Doetinchem. Dik van den Boek, Directeur Leger des Heils Daarop werd door de gemeente een onderzoek gestart naar de onrust. Daarnaast konden bewoners van Wehl eind oktober hun gevoelens over de Domus uitten tijdens een inspreekavond op het stadhuis. Meer dan tien mensen - ook de directeur van het Leger des Heils zelf - maakten daarvan gebruik. Aan de hand daarvan is nu een notitie opgesteld die donderdagavond ter sprake komt tijdens de beeldvormende raad.

Een en ander heeft er intussen toe geleid dat het Leger des Heils nieuwe maatregelen heeft doorgevoerd, die onderdeel vormen van een aangepast beheerplan. Zo werden voorheen bewoners die voor geweld of meerdere overlast hadden gezorgd volgens een zogenaamde time-outregeling buiten de Domus geplaatst. In de praktijk kwam ze dan vaak in Wehl op straat te staan, wat ook weer voor overlast zorgde. Als nu wordt verwacht dat een time-out voor overlast zorgt, wordt de betreffende bewoner niet de straat op gestuurd.