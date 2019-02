Overlast door testen biomassacentrale ForFarmers

Directeur sociale dienst erkent: menselijke maat moet beter bij ons

9:08 DOETINCHEM - Het is in de Achterhoek de afgelopen jaren te vaak mis gegaan bij de benadering van mensen met een uitkering. ,,Onze medewerkers verschillen wel eens van mening met een klant. Maar dan kom je wel aan hun geld. Dat is een gevoelig punt en dat moeten we we ons goed realiseren. Daarin moeten we meer naar de menselijke maat toe’’, zegt directeur Betty Talstra van Laborijn.