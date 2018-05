'Overlast van windmolens beperken belangrijker dan geld'



Het beperken van de overlast van omwonenden van toekomstige windmolens is belangrijker dan de hoeveelheid geld die in een gebiedsfonds gestort wordt. Het opzetten van een gebiedsfonds is ook niet primair bedoeld om de buurt windmolens te laten accepteren. Dit zegt Rob Rietveld, directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW).