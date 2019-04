Die bloemen zijn zo symbolisch voor de overleden Noordijker. De Lepper was altijd zeer begaan met het lot van oorlogsslachtoffers. Zo bezocht hij afgelopen jaar nog het kamp Auschwitz in Polen. Ook bezocht de in Doetinchem geboren Noordijker oorlogsmusea en keek films en documentaires met de oorlog als onderwerp. Hij had veel respect voor de vaak jonge mensen die stierven of hun leven op het spel zetten in de strijd voor ieders vrijheid.