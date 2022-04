Overleden man gevonden bij boerderij in Aalten, politie doet onderzoek

De Vliertuin loopt voorop met duurzame sociale huurwonin­gen in Winters­wijk

In een vroeg stadium zijn de toekomstige bewoners betrokken bij de bouw van elf duurzame sociale huurwoningen aan de Vlierstraat in Winterswijk. In het dorp lopen ze ermee voorop, want in de sociale huursector zijn nog maar weinig duurzame woningen gebouwd.

