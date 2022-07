Overleven in de Scandinavische bossen? Bij deze Achterhoekse camping leer je hoe

Een eigen, sfeervol hoekje op camping Jena in Hummelo is de uitvalsbasis van Basecamp Norway. Daar zijn vanaf oktober workshops te volgen over de basisvaardigheden om je goed te kunnen redden in de natuur in Scandinavië. De ervaren instructeur en gids is de Noor Geir Sindre Ringdal (46).



,,We leren je niet hoe je in de wildernis een lepel kunt maken of een jaar in de bossen kunt leven, wél wat je moet doen als je verdwaalt of in een situatie komt waar je hulp nodig hebt. Hele praktische vaardigheden”, zegt de Noor, die ondertussen laat zien hoe je met een stukje berkenschors, een mes en een metalen staafje razendsnel een vuurtje kunt maken.