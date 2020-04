Overlevingskans coronapatiënt groter met slimme armband, is de hoop

,,Corona is een nieuwe ziekte met een onvoorspelbaar verloop waar we nog niet veel over weten”, zegt Peppelman, programma-manager innovatie in het ziekenhuis in Doetinchem. ,,Iemand kan het ene moment goed en helder zijn, maar drie uur later al naar de intensive care moeten. Zo’n snelle drop willen we constateren en proberen te stabiliseren met snel ingrijpen.”



Dat kan met de armband van de firma Ascom om de bovenarm van de patiënt en die hartslag en ademhaling meet. Een sensor om de vinger houdt het zuurstofgehalte in het bloed in de gaten. ,,Bij coronapatiënten kan dat zeer snel dalen en dan is tijdig ingrijpen noodzakelijk. Met de sensoren zien we dat meteen gebeuren”, zegt Rick de Ree, die in het kader van zijn master geneeskunde onderzoek doet naar de werking van de armband in het Slingeland, dat voor zover bekend als enige ziekenhuis in Nederland met dit systeem werkt.