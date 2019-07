‘Overlijden Boet mokerslag voor hele dorp Vragender’

Ouders verwaar­loosd campingjon­ge­tje in Winters­wijk vragen om vrijlating

14:55 WINTERSWIJK - Het destijds 8-jarige jongetje dat in de zomer van 2017 zwaar verwaarloosd, mishandeld en ondervoed op een Winterswijkse camping werd gevonden, wordt in augustus verhoord in het hoger beroep tegen zijn ouders. Dat bleek dinsdag voor het gerechtshof in Arnhem, waar de advocaten van de ouders ook om vrijlating vroegen.