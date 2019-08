Overnachten in de regio: De Ark, plezierig verblijf in Needse dreven

René van Ark was fan van het Omroep Max tv-programma Bed & Breakfast, dienstverlening en gastheerschap zitten bij hem in het bloed, en hij had ervaring opgedaan met het exploiteren van horecabedrijven: De Ruif in Neede en De Libertijn in Eibergen. Deze combinatie deed hem en zijn vrouw Anita in 2016 besluiten een niet benutte ruimte in hun huis - een ruime kamer met een eigen toegang, toilet en badkamer - te gaan gebruiken als overnachtingsverblijf. De ruimte was enige tijd eerder vrijgekomen doordat zijn inwonende schoonmoeder was overleden. Zo ontstond Bed & Breakfast De Ark, de achternaam bleek een bruikbare en toepasselijke bedrijfsnaam. René is vooral de gastheer, Anita verzorgt de administratie. "Ik vind het leuk om me persoonlijk om de gasten te bekommeren en mijn vrouw werkt liever op de achtergrond."