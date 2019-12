Overname Slingeplas door Aalten uitgesteld

video Nieuw: supersnel­le kerstboom uit de dri­ve-through voor drukke Achterhoe­kers

12:09 MARIËNVELDE - Werken, in de file op de A12 voor Sinterklaasavond, boodschappen, huishouden. We zijn druk, druk, druk. Daar springt een kerstboomverkoper in Mariënvelde handig op in met een kerstbomen drive-through.