Oversteek voor voetgangers in Aalten wordt beter zichtbaar

AALTEN - De oversteekplaats voor voetgangers in Plein Zuid in Aalten wordt beter zichtbaar en herkenbaar gemaakt door markering en bebording. Daardoor wordt het oversteken vooral in de spits veiliger.

Aalten kiest voor deze relatief eenvoudige (en goedkope) ingreep. Een grotere en duurdere ingreep, zoals het aanbrengen van een middengeleider, wordt niet overwogen. Dat is ook niet nodig, want Plein Zuid is voor voetgangers niet verkeersonveilig.

Verkeerde inschatting

Dat krijgt de gemeenteraad van Aalten te horen. Aanleiding om de oversteekplaatsen voor voetgangers opnieuw te bekijken is een ongeval in december vorig jaar. Volgens Aalten had dat ongeluk niet direct te maken met het ontbreken van de oversteekplaats. Het werd veroorzaakt ‘door een verkeerde inschatting van weggebruikers’.

Dat ongeluk was voor enkele omwonenden reden om bij de gemeente een goede oversteekplaats te bepleiten. Daarom is de situatie ter plekke opnieuw onderzocht. Onder meer met camera’s is het verkeersgedrag geanalyseerd. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de twee oversteekplaatsen voor voetgangers slechts ‘druppelsgewijs’ worden gebruikt, vooral door minder-valide mensen – de meeste voetgangers steken Plein Zuid op andere plekken over. De oversteekplaats is voor het verkeer op de rijbaan slechte herkenbaar en zichtbaar.

Middengeleider