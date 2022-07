Overstekende automobiliste botst op auto met paardentrailer op N18 bij Groenlo

Berkelland: voormalige Gerefor­meer­de Kerk Geesteren voor crisisnood­op­vang voor 30 asielzoe­kers

GEESTEREN (Gld)/BORCULO - Buiten slapen op de stoep bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) bij het opvangcentrum in Ter Apel; de beelden zijn schrijnend. Het COA heeft Berkelland gevraagd om voor 30 asielzoekers crisisnoodopvang te bieden. Berkelland zorgt daar vanaf donderdag voor in de voormalige gereformeerde kerk in Geesteren.

7 juli