Overtrad Winterswijk de regels met storten van niet gekeurde grond?

WINTERSWIJK - Is de gemeente Winterswijk in overtreding met het dumpen van grond in de kleiput die niet op de schadelijke chemische stof PFAS is getest? De simpele vraag ‘zit Winterswijk fout?’ is voor veel instanties niet met een ja of nee te beantwoorden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zou moeten weten of Winterswijk fout zat. Maar die verwijst door naar de Omgevingsdienst als controlerend orgaan. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft echter ook geen pasklaar antwoord of Winterswijk in overtreding was. Net zo min als het RIVM, dat wel heel druk is met de aanpassing van de PFAS-normen voor grond, maar niet kan oordelen over fouten die door overheden wordt gemaakt.

Honderden projecten staan stil

In juli zijn de regels rond het verwerken van grond met PFAS-waarden aangescherpt. Sinds 1 oktober staan er honderden projecten stil in Nederland. Sinds die datum mag er namelijk geen grond meer worden verzet die niet getest is op de aanwezigheid van PFAS, zo heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten. Toch heeft de gemeente Winterswijk in de afgelopen twee weken grond gestort in de kleiput die niet is getest op PFAS. Dat geeft ze zelf in een persbericht toe.

,,Of we hiermee in overtreding zijn, dat moeten we uitzoeken. Op die vraag kunnen we pas volgende week een antwoord geven’’, aldus woordvoerder Maurice Velthuis. Ook het Waterschap Rijn & IJssel, die mede verantwoordelijk is voor de stortingen, heeft langer de tijd nodig om uit te zoeken of er fouten zijn gemaakt.

Storten gaat gewoon door

Ondertussen gaat de gemeente gewoon door met het ondieper maken van de 10 meter diepe kleiput. Officieel om er door een glooiende oever meer natuurwaarde te creëren, maar ondertussen is het voor de gemeente een goedkope dumpplaats van licht vervuilde grond. Bedoeling is er in tien jaar tijd 200.000 kuub in te storten. Op 15 oktober zijn de werkzaamheden hervat, na een rustperiode van een half jaar vanwege het broedseizoen.

Voor de Actiegroep Behoud Kleiput, die de zaak deze week heeft aangezwengeld, is het duidelijk dat de gemeente in strijd handelt met de regels. ,,Ze hebben op hun eigen website de testresultaten van alle partijen grond staan. Slechts één partij is getest op PFAS-waarden. De rest niet en die wordt nu gewoon gestort in de kleiput”, aldus woordvoerder Marvin van der Gaag van de actiegroep.

Ook de buurtbewoners van de kleiput, verenigd in de Buurt Kleiput, zijn benieuwd of de gemeente de regels heeft overtreden. ,,Als dat zo is, vind ik dat de gemeente gestraft moet worden. Als particulier word je ook meteen bestraft als je de wet overtreedt”, aldus woordvoerder Gert Jan Lucas.

Geheimhoudingsplicht

Overigens heeft de gemeente de gesprekken met de twee clubs afgebroken. Het afgelopen jaar zijn er twee gesprekken geweest, waarop een geheimhoudingsplicht zat. Nadat de Actiegroep Behoud Kleiput twee weken geleden iets op Facebook had gezet over de kleiput, heeft de gemeente een mail gestuurd waarin ze het vertrouwen in de clubs opzegt.