Oververhitte kettingzagen vliegen in brand in boerenschuur bij Zwillbrock

VIDEO Herman (78) uit Eibergen met eigen Hanomag-trek­ker naar crematori­um

11:28 EIBERGEN/HAARLO - Herman ten Dolle (78) is op een platte wagen, achter zijn eigen antieke Hanomag trekker, naar het crematorium in Haarlo gereden. Voor de tractor met zijn kist, waarop de Achterhoekse vlag was gedrapeerd, reden drie gerestaureerde trekkers. Erachter pruttelden er ook drie.