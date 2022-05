Overwegen op de schop om komst Achterhoekse sneltrein mogelijk te maken; wachten is op rijk

Als het aan de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland ligt, rijdt in 2026 een keer per uur een sneltrein tussen Doetinchem en Arnhem. Daarvoor is een spoorverdubbeling nodig over een lengte van ongeveer 9 kilometer, tussen Didam en Doetinchem. De kosten van het project worden geraamd op een bedrag van 91 tot 133 miljoen euro. De provincie heeft al 30 miljoen toegezegd. Het wachten is nog op de rijksbijdrage.