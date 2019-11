OVS-museum in Doetinchem breidt uit

Het huidige museum - sinds 2006 in Doetinchem op deze plek - is 400 vierkante meter. ,,280 vierkante meter daarvan kunnen we gebruiken als expo-ruimte", zegt Dick Chargois, voorzitter van het museum. ,,Dus wat dat betreft verdubbelen we. Er staat nu veel in depot, dat we dadelijk kunnen laten zien. Ook staan de vitrines nu erg dicht op elkaar.”