Oxana Thijssen neemt publiek in Eibergen met twee harpen mee op muzikale tijdreis

Oxana Thijssen studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Erika Waardenburg. In 2017 sloot ze bij haar bachelorstudie af. Zij vervolgde haar masterstudie aan het Mozarteum in Salzburg. Daar studeerde ze vorig jaar af met de hoogste onderscheiding.

Nog maar een paar maanden is Oxana Thijssen de trotse bespeelster van een van de vroegste dubbelpedaalharpen uit de muziekgeschiedenis: een harp uit 1831, gebouwd door Sebastien Erard, de uitvinder van het dubbelpedaalsysteem. „Vanaf het moment dat ik voor het eerst de snaren aanraakte was ik meteen verkocht”, vertelt Oxana enthousiast.

Ontdekkingstocht

Met de Erard-harp begon voor Oxana een nieuwe ontdekkingstocht naar de klank en virtuoze mogelijkheden, en daarmee naar de geschiedenis van de harp. Ze kan uren vertellen over enkel- en dubbelpedaalharpen, over het verschil tussen de 19e-eeuwse warme, heldere harp en de grootser, wolliger klinkende moderne harp. Het liefst illustreert ze haar verhaal met de muziek zelf. Dat is waarom ze zowel haar Erard-harp als een modern instrument meeneemt naar Eibergen.

Muzikale tijdreis

Het concert op zondag 9 oktober begint om 14.30 uur in de Brackman Boerderij in Eibergen. Meer informatie over het concert en over Oxana Thijssen is te vinden op www.podiumeibergen.nl.