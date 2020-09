Pa volgt de Tour in Neede, zoon in Nieuw-Zeeland

NEEDE - Vader Gerard Willemsen (59) en zoon Frank (28) nemen het dit jaar weer tegen elkaar op in de Lezerstour van deze krant. De een speelt mee vanuit Neede, de ander vanuit Auckland, in Nieuw-Zeeland.

Zelden zat er tussen deelnemers aan de strijd in de Lezerstour een grotere afstand dan tussen Gerard en Frank Willemsen. "Frank besloot op zijn achttiende rond te gaan reizen, kwam in Auckland terecht en is daar nooit meer weggegaan", vertelt Gerard. Hij en zijn zoon doen traditiegetrouw elk jaar mee aan de Lezerstour van De Twentsche Courant Tubantia. "Ik heb een heel ander team dan Gerard", zegt Frank. "Ik heb niet zoveel tijd, Gerard is dagen bezig om zijn team op stellen: renners erin, renners eruit. Daar begin ik niet aan."

Dagklassement

Frank haalde na de eerste etappe het dagklassement van de Lezerstour: hij stelde een team met vrijwel alleen maar sprinters samen. "Ik heb met Frank overlegd voordat we onze teams invulden", zegt Gerard. "Hij zei tegen me: ik ga toch niet winnen, jij hebt er meer verstand van. Hij heeft toen een team met sprinters gemaakt, zodat de kans groot was dat hij de krant zou halen."

De passie voor het wielrennen zat er bij beide al op jonge leeftijd in. De vader van Gerard woonde tegenover oud-wielrenner Arie Hassink. Gerard was erbij toen Hassink het NK wielrennen in Valkenburg won. Samen met zoon Frank legde hij in het verleden vele kilometers op de fiets af. "Frank ging vroeger al met mij de bergen in. Het wielrennen leeft enorm bij ons", aldus Gerard.

Tijdsverschil

Tegenwoordig, nu de afstand tussen de twee zo groot is, houden Gerard en Frank via de telefoon contact om over de Tour te praten. "Dat doen we meestal via WhatsApp, vanwege het tijdsverschil", zegt Frank. "En Gerard stuurt elke dag foto's van de uitslagen in Tubantia." Voor Frank is het lastig om de Tour goed te volgen. "De sport is hier veel minder populair dan in Europa. En er is natuurlijk het grote tijdsverschil. Als jullie voor de televisie zitten, slaap ik."

Gerard houdt de ontwikkelingen in de Tour nauwlettend in de gaten. "Nu de Tour in september verreden wordt, moeten de renners ook rekening houden met andere omstandigheden. Ze hebben al noodweer gehad, dat speelt allemaal een rol. Ik denk dat dat verrassingen op gaat leveren."