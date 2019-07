Paard Floor mag genieten van pensioen in Openluchtmuseum: ‘Het wordt simpelweg te zwaar’

videoNIEUW-WEHL - Openluchtmuseum Arnhem neemt een ‘gepensioneerd’ Belgisch trekpaard over van Manege Zandewierde in Nieuw-Wehl. In plaats van de slacht, krijgt het 13-jarige paard Floor op haar oude dag een plek in het openluchtmuseum. Een opluchting voor de meeste bezoekers van de manege die er speciaal is voor ruiters met een lichamelijke- en of geestelijke beperking.