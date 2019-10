Paasbaoke in Geesteren brandt vrijdag als November Vuur

Berkelland: in 2020 standpunt over ja-ja-stic­ker

11:00 BORCULO - Mogen ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen straks in Berkelland alleen nog bezorgd worden als er een ja-jasticker op de brievenbus zit? Het college van Berkelland wil eerst de discussie daarover in andere gemeenten afwachten en komt in 2020 met een standpunt.