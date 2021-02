Paaspop Zieuwent slaat nog een jaar over; Matthäus Passion verplaatst naar oktober

Auto in sloot door botsing met busje PostNL; bijrijd­ster gewond

16:26 WESTERDORP - Bij een ongeluk op de Doetinchemseweg in Westerdorp is een vrouw gewond geraakt. Zij zat in een auto die eindigde in een sloot. Het ongeluk ontstond doordat een medewerkster van PostNL met haar bus de weg over wilde steken.