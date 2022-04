Paastraditie na corona weer terug: hier branden de poasboakes in Berkelland

Berkelland telt twee grote paasvuren, waarvoor een uitgebreide vergunning is verleend, zo meldt gemeentewoordvoerster Henny Roos. Het gaat om Lochuizen bij Neede en Dijkhoek bij Borculo. Daarnaast zijn er paasvuren bij de kerkdorpen, buurtschappen en op particulier terrein.

Dijkhoek en Lochuizen

Bij zalencentrum Kerkemeijer in Borculo wordt het paasweekeinde weer als vanouds gevierd. Zaterdag speelt Hike in de grote zaal. Zondag wordt het paasvuur zondag om 20.45 uur ontstoken. In de grote zaal speelt Lead, in de Schure DJ Lars en in de feesttent buiten DJ Doubble B. In Lochuizen wordt het paasvuur zondag om 20.30 uur ontstoken. Ook hier is er een feesttent en kan er gedanst worden.

Het paasvuur in Lochuizen brandde in 2010 voor de 50e keer. © Wouter Borre

Geesteren, Gelselaar en Haarlo

Ook de kerkdorpen houden de traditie in ere. In Geesteren brandt het paasvuur weer aan de Esweg. Ook is er een boake aan de Hekweg. In Haarlo is er een nieuwe locatie voor het vuur aan de Dennenweg. In Gelselaar wordt aan de Bollertweg het paasvuur ontstoken. Er is een stand met koek en zopie.

Particuliere paasvuren

In Eibergen en Holterhoek zijn er paasvuren aan de Wolvenkamerweg, Zwilbroekseweg, Slotmansweg, Munsterdijk, Hupselse Markenweg en Vredenseweg. In Neede en Noordijk staan er boakes aan de Kempersdijk, Stobbesteeg en Benninkdijk. In Beltrum brandt het aan de Klumpersweg, Spilmansdijk en Avesterweg. In Ruurlo aan de Scholtenweg en Tichelmansdijk. In Borculo aan de Beltrumseweg en Wessel van Eylllaan. En in Rekken aan de Apedijk en Oldenkotseweg.

Groot paasvuur bij buitencentrum Kerkemeijer (buurtschap Dijkhoek) © Annina Romita