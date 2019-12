Paasvuren in Berkelland in gevaar door nieuwe regels: einde dreigt voor traditie

kaart Zo is er in Oost-Nederland gestemd op de Top 2000: veel Normaal en bijzonder­he­den in Harderwijk en op Urk

30 december Oost-Nederland heeft door een enorm aantal stemmen bijgedragen aan de topnotering van de boer dat is de keerl in de Top 2000. In 20 van de 36 gemeenten van het verspreidingsgebied van de Stentor werd het vaakst op het lied van de boerenrockband Normaal gestemd. Nu de ontknoping van de Top 2000 nadert is het de hoogste tijd om in te zoomen op hoe er in Oost-Nederland is gestemd.