Paasvuur gaat in Borculo tóch in de hens, maar vreugde is ver te zoeken

Check jouw plaats KAART | Corona wint terrein in Gelderland, situatie Zwartewa­ter­land blijft zorgelijk

5 maart Er zijn het afgelopen etmaal 411 positieve coronagevallen gemeld in deze regio. Dat zijn er 35 meer dan gisteren. Deze toename komt vooral door een forse stijging in Noord- en Oost-Gelderland. In de regio IJsselland en Flevoland waren juist wat minder besmettingen. Het aantal coronagevallen in zorgenkindje Zwartewaterland is iets afgenomen.