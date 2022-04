Paasvuur met Abraham in Dijkhoek

Kaalslag onder katholieke kerken en tóch is er toekomst: van feestzaal tot appartemen­ten­com­plex

DOETINCHEM/WINTERSWIJK/ZEVENAAR - De kaalslag onder de katholieke kerken in de Achterhoek en Liemers is enorm. Van het aantal kerken dat in 2010 als godshuis werd gebruikt, zal in 2026 niet meer dan een kwart over zijn. Het positieve ervan is: een lege kerk is best gewild.

