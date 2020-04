Paasvuur Winterswijk toch in brand: als biomassa

Paasbult eind deze week weg

Daarmee is de gigantische paasbult in Meddo, naar eigen zeggen het grootste paasvuur van de Achterhoek, eind deze week verdwenen. Van de gemeente mocht het tot het najaar blijven liggen, maar de organisatie van het VuurFestival kiest ervoor het nu op te ruimen. Heesen: ,,De eigenaar heeft de grond nodig om gewassen op te laten groeien. Daarnaast willen we het risico uitsluiten dat de bult alsnog in brand gaat op één of andere manier.”



Nadat het paasvuur werd afgelast als gevolg van de coronamaatregelen, die de samenkomst van grote groepen verbiedt, zou de paasbult in het diepste geheim ’s nachts worden ontstoken. Dat zou worden gefilmd, waardoor mensen het paasvuur alsnog konden beleven. Maar door de droogte ging een streep door dat plan.



Met het versnipperen tot biomassa is er nu toch een goede bestemming gevonden voor het hout. Mensen die al een ticket hadden gekocht voor het VuurFestival, krijgen het geld zo snel mogelijk teruggestort.



Over het paasvuur voor volgend jaar is nog geen beslissing genomen.