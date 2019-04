De kosten van het versnipperen van het hout is voor de organisatoren zelf. Die gaan daarvoor met de pet rond op zoek naar financiele steun, vertelt penningmeester Henk Menger. De stichting wil onderling overleggen over hoe tijdig te anticiperen op een dergelijke strop. “Misschien moeten we inzetten op een wat kleiner vuur, om te voorkomen dat we vaker met zoiets te maken krijgen", aldus Menger.

Vuurfestival

Het afblazen van paasvuren in de regio leidt tot verwarring. In Berkelland zijn alle paasvuren afgelast, maar in buurgemeenten gaan sommige wel door. Hoewel het paasvuur in Meddo wél zou mogen worden aangestoken en daarmee de kern van het Vuurfestival is gered, zijn op affiches in de regio banners ‘afgelast’ over affiches geplakt, zoals hier bij een rotonde in de N315 bij Borculo.