Pabo Iselinge hoort al vijf jaar bij beste opleidingen van het land

Wie promoot de Achterhoek het beste? Win 5000 euro en de bronzen Willem Sluiterpen­ning!

6 oktober EIBERGEN - Waer iemant duisent vreugden soek, mijn vreugt is in dees’ achter-hoek! De historische woorden van dichter en dominee Willem Sluiter zijn eeuwen later inspiratie voor een naar hem genoemde nieuwe Achterhoekse prijs.