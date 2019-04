Paddentrek stopt vroeg dit jaar

DOETINCHEM - De paddentrek was door het mooie weer in februari al vroeg begonnen dit jaar. Door de warme temperaturen, het vochtige weer en de langere dagen ontwaakten padden, kikkers en salamanders eerder uit hun winterslaap dan anders.

Tijdens de paddentrek, komen amfibieën uit hun holletjes in de grond en trekken ze naar sloten en vijvers om te paren. Veel vrijwilligers staan ieder jaar weer klaar om de beesten drukke wegen over te helpen, zodat ze niet worden overreden tijdens hun trek.

Trek alweer voorbij

Daardoor kan het dat de trek nu al weer voorbij is. Dat is heel anders dan vorig jaar, toen er nog een koude periode was in maart. ,,Daardoor ging alles een beetje slomer. Nu begonnen we in februari al met padden overzetten in Doetinchem.’’ Dat vertelt Henriette van der Loo. Zij besteed als vrijwilliger van het IVN veel aandacht aan de paddentrek, maar ook aan het in de gaten houden van kikkers en salamanders. Ieder jaar zet zij zich in voor padden bij de Loenhorsterweg.

,,In de tussentijd zijn alle padden nu wel over. Je hebt natuurlijk altijd wat nasukkelaars, maar het grootste deel is veilig naar de overkant gebracht. We hebben zo’n 500 padden over gezet. Kikkers hebben over het algemeen geen hulp nodig, die springen snel naar de overkant.

Padden zijn langzaam en worden dus eerder overreden. En dat is zonde. Naast de padden hebben we nog een exotische kamsalamander mogen overzetten. Dat was ook bijzonder om te zien.’’

