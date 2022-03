Paintballcentrum Wehl moet grondwal weghalen en netten ophangen, anders volgt een dwangsom

Bij het Outdoorcentrum kunnen groepen paintballen en met airsoftwapens schieten. Eigenaar Rob Fuhler was naar de Raad van State gestapt om af te komen van twee door de gemeente Doetinchem opgelegde dwangsommen. De uitspraak van de Raad van State komt erop neer dat de bedrijfseigenaar aan de gemeente 3000 euro per week moet betalen als hij een grondwal niet weghaalt.

Dwangsom

Verder riskeert de ondernemer vanaf 8 april een dwangsom van 2000 euro per week als hij geen netten ophangt die (verf)kogels uit paintball- en airsoftgeweren tegenhouden. Buurtbewoners klagen geregeld over verfballen die bij hen terechtkomen en over bezoekers van Teamgamez die met hun auto’s over de wegen scheuren.