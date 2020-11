Pakjesbus 12 helpt Eibergse Madelon toch aan een volle agenda: ‘Ga niet bij de pakken neerzitten’

Geen open zondagen, geen braderieën, geen (kinder)feestjes, geen workshops en geen winkelopeningen. Net als voor zoveel andere ondernemers, ligt Madelon Kuijks bedrijf, het FEESTatelier, al vanaf de lockdown in maart volledig stil. „Alles werd in één keer afgelast. Van het ene moment op het andere was mijn agenda compleet leeg, ontzettend raar. Dus ik heb tijd genoeg gehad om andere dingen te bedenken”, aldus Madelon (34) die ondanks pittige tijden haar gevoel voor humor niet verloren heeft. Sinds corona liggen de feestartikelen van het FEESTatelier via het shop-in-shop principe in de winkels van Living by ME in Haaksbergen en Borculo.