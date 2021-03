Palmpasenstokken IKC Het Sterrenpalet ‘goed’ voor 2.595 euro voor Het Vergeten Kind

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Donkerrode puist op de Veluwe, Heerde uit het niets nieuwe coronakop­lo­per

17:17 Het aantal coronabesmettingen is het afgelopen etmaal flink gestegen in Oost-Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Ten opzichte van gisteren steeg het aantal positief getest personen met bijna honderd. Heerde is de nieuwe uitschieter met 113 positieve tests per 100.000 inwoners.