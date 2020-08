Pand Hengelose modezaak wordt Schröderkwartier: appartementen in oud winkelpand

Het pand ligt op een centrale plek in het dorp, op de hoek van de kruising van de Ruurloseweg, de Spalstraat en de Kerkstraat. Modezaak Schröder stopte hier in 2011. Het vernieuwde pand gaat straks ‘Schröderkwartier’ heten. ,,Met een knipoog naar het verleden”, aldus Stortelder.



Voormalig eigenaresse Annelies Schröder woonde hier tot eind vorig jaar. Zij verhuisde naar elders in het dorp. Het pand stond al langere tijd te koop. De winkelruimte was in de afgelopen jaren onder meer in gebruik door kringloopwinkel Litania’s Blijheid en later door Frederiks Mannenmode. Momenteel gebruikt Onstenk Meubelen de etalage als showroom.