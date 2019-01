Papa Chris wil leven van dochter Naomi (9) ook na reddingsdaad niet laten leiden door epilepsie

Naomi was vrijdagmiddag met haar moeder aan het shoppen in het centrum van Winterswijk, toen ze in de gaten kreeg dat haar moeder een insult ging krijgen in verband met haar suikerziekte. Naomi belde direct 112 en liep slaapkamerspecialist Klaas Vaak binnen met de vraag om hulp. Samen met het personeel werd moeder naar binnen geholpen. Het was een heftige insult.