Parelkerk Eibergen wordt mogelijk woonhuis ‘Een katholiek zal nooit naar een evangelische gemeente gaan’

De Parelkerk aan de Kerkstraat in Eibergen is onder voorbehoud verkocht. Naar verluidt aan een stel dat er een woonhuis van wil maken. Het zou het einde betekenen van de religieuze functie die het pand altijd heeft gehad.

Het voormalige NPB-kerkje is sinds 2019 in handen van Ellen en Marc Timmer, die er een evangelische gemeente stichtten onder de naam De Parel. Dik twee jaar later besluit het echtpaar om het kerkgebouw weer te verkopen wegens gebrek aan belangstelling voor hun activiteiten. Corona speelde daarin wel een rol, maar volgens Ellen Timmer was dit niet de belangrijkste oorzaak. „Al vanaf het begin merkten we dat er eigenlijk sporadisch mensen binnen kwamen. Dan kun je nog zo eigentijds en modern zijn, kennelijk maakt het niemand wat uit wat er gebeurt. Dat hadden we van tevoren niet verwacht.”

Ze zetten banners voor de deur als er een dienst was, ze draaiden moderne, luide muziek met de deuren open, maar het mocht niet baten. „We dachten erover na en we kwamen tot de conclusie, dat met name in de Achterhoek de katholieke kerken leeglopen, maar dat een katholiek nooit naar een evangelische gemeente zal gaan. Eigenlijk krijg je hier dan geen voet aan de grond”, verklaart ze.

Woord van God

„Wij worden vaak geassocieerd met veel vrijheid, maar wij hanteren puur de bijbel, we doen er niks bij, we halen er niks af. Dat wat daar staat is het woord van God.” Ze hebben veel vertrouwen in God, ook toen het erop aan kwam wat te doen met de Parelkerk. „Het klinkt misschien gek, maar ik heb 24/7 een relatie met God en Jezus, dus toen we vroegen, wat nu, kregen we ook aanwijzingen en dat leidde naar verkopen.” Wat die aanwijzingen precies waren, wil ze niet uit de doeken doen, maar het kwam er op neer, dat zowel zijzelf als haar man onafhankelijke van elkaar dezelfde gedachte kregen over wat er moest gebeuren, namelijk verkopen en opnieuw beginnen.

Zoeken naar vervolg

Geen nieuwe kerk, maar wel voortzetting van het kerkgenootschap dat ze samen hebben opgericht. „We zijn niet gebonden aan een gebouw, we zijn op dit moment zoekende naar een vervolg. Misschien gaan we wel het land in of gaan we online dingen doen.”

Teleurgesteld dat het met De Parel in Eibergen niet veel geworden is, zijn ze niet, maar enigszins zuur vinden ze het wel. Ellen: „Vanaf het begin was er weinig animo. Maar ik heb er wel van geleerd te spreken, want een voorganger vinden lukte ook niet altijd, dus dat ben ik zelf gaan doen.”