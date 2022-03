Park of Dutch Dreams verbindt Oude IJssel met centrum van Doetinchem: meer dan een stadspark aan het water

Video Jett Rebel keert 9 september terug naar Openlucht­the­a­ter Eibergen

EIBERGEN - Velen die er in 2015 in Openluchttheater Eibergen bij waren noemden het na afloop hun mooiste concert. Vrijdag 9 september is Jett Rebel terug in Eibergen. Dat heeft Openluchttheater Eibergen maandag bekendgemaakt.

18:04