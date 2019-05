Parkeergarage in Lichtenvoorde is een ‘erg dure oplossing’

VIDEO Viggo (8) en Tristan (6) tegenover elkaar tijdens gevoelige derby Vitesse - De Graafschap

7:23 TERBORG - De broertjes Viggo (8) en Tristan (6) Jaspers uit Terborg houden van voetbal. En ze zijn getalenteerd. Tristan gaat één keer in de week met zijn vader Peter naar Papendal om te trainen bij Vitesse. Zijn oudere broer is gescout door De Graafschap. En laten deze beide clubs zondag de beladen derby tegen elkaar spelen in het Gelredome in Arnhem. Wie er gaat winnen? Daar zijn ze het niet over eens.