Parkeerruzie ontaardt in geweld op damestoilet kasteel Ruurlo

RUURLO/ZUTPHEN - Normaal gesproken zijn het toch keurige dames en heren die een bezoek brengen aan museum More in Kasteel Ruurlo. Toch ontaardde een ruzie over een parkeerplek vorig jaar in bruut geweld op het damestoilet.

Hij is gekleed in een driedelig pak, nette schoenen, heeft een designbril, is keurig gekapt en kan uitstekend van het woord. De 76-jarige v.d. W. uit Heerenveen zit er in het verdachtenbankje bij als een geslaagd zakenman. Een advocaat heeft hij niet nodig. "Want ik ben onschuldig", verklaart hij tegen politierechter mr. C. van Apeldoorn in de Zutphense rechtbank.

Toch is het dezelfde Friese kunstliefhebber, die op 7 oktober 2017 bij het damestoilet van de Orangerie van Kasteel Ruurlo een vrouwelijke arts tot twee keer toe tegen het schaambeen schopte en haar met zijn vuist vol in het gezicht sloeg. De aanleiding van het geweld? Ruzie over een parkeerplaats bij museum More.

De 76-jarige wilde zijn bolide parkeren op een vrijkomende parkeerplaats van een vertrekkende museumgast. "Ik reed op, toen ook een andere auto hier snel wilde parkeren. Maar ik was de eerst-wachtende. Dat vertelde ik ook tegen de vrouw, die uit de auto stapte. Ze schold mij uit en riep drie keer 'fuck you!'", luidt althans de versie van de verdachte, die zijn auto vervolgens op de plek parkeerde.

Zelfverdediging

Volledig scherm De Orangerie naast kasteel Huize Ruurlo waar de mishandeling plaatsvond © jan houwers

Even later kwam de man dezelfde vrouw tegen in de Orangerie van kasteel Ruurlo. "Ik vroeg: waarom fuck you? Maar de vrouw gaf geen antwoord en nam een run naar het damestoilet. Ik rende er achter aan om verhaal te halen. Maar toen ik de deur van het damestoilet open deed, kwam ze als een briesende leeuw op mij afgerend. Ik deed mijn been omhoog om mezelf te verdedigen. Daar liep ze tegen aan. Tot twee keer toe. Toen heb ik de deurklink dichtgehouden. Even later kwam ze weer op mij af. Ik heb haar weggeduwd", verklaart de Fries.

Maar volgens de vrouw, die met vriendinnen een dagje uit was, was er geen sprake van zelfverdediging. "De deur van het damestoilet werd ingetrapt door deze agressieve man, die 'fuck you!' riep. Ik werd tot twee keer toe in mijn kruis getrapt en met de vuist in het gezicht geslagen", verklaarde ze bij de politie.

Een getuige bevestigt haar verhaal. "Ik zag een man die met grote passen naar het damestoilet liep. Hij was ontzettend boos. Zijn vrouwelijke metgezel riep: 'doe nou rustig!' Maar hij werkte de deur van het damestoilet open en schopte de vrouw en stompte haar in het gezicht."

Volledig scherm Ruurlo - Grote parkeerproblemen bij museum More in Kasteel RuurloAuto's worden aan de ventweg geparkeerd wegens gebrek aan plekkenEditie Lochem Foto Jan Houwers JH20170629 © Jan Houwers

Traumatisch

Het slachtoffer, zelf arts, had blauwe plekken op de onderbuik en heeft ook psychisch lang last gehad van het geweld. Ze volgde therapie om deze traumatische ervaring te verwerken. Ze vraagt daarom een financiële schadevergoeding van de verdachte.

Officier van justitie mr. T Fölling gelooft niet in zelfverdediging en eist een taakstraf van 60 uur voor het geweld in een openbare ruimte. Politierechter Van Apeldoorn acht de mishandeling bewezen en veroordeelt V.d.W. tot een taakstraf van 50 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.