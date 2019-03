Parkeren bij school Lochem aan banden

Er komt een parkeerverbodzone in het gebied rondom het schoolgebouw De Garve in Lochem. Voordeel daarvan is dat politie en handhaving straks automobilisten die het parkeerverbod aan hun laars lappen ook daadwerkelijk op de bon kunnen slingeren.

Onlangs gaf politiek Lochem al te kennen dat automobilisten die zich in de buurt van de school niet goed gedragen ( qua parkeren en snelheid) aangepakt zouden moeten kunnen worden. Parkeerovertreders moeten straks afgeschrikt worden door een eventuele boete als ze straks buiten de daarvoor bestemde parkeervakken hun auto stallen.

Hommeles

Al sedert het samengaan van de Propschool en de Prins Hendrikschool in het nieuwe schoolgebouw De Garve aan de Burgemeester Leenstraat in Lochem is het hommeles wat betreft de verkeerssituatie. De gemeenteraad van Lochem heeft onlangs nog twee besluiten genomen om de verkeersveiligheid te vergroten rond de school. Het kris kras neerzetten van de auto’s in de omgeving van de school leidde tot een onoverzichtelijk geheel. Daardoor ontstaan er vervolgens weer gevaarlijke situaties rondom de school.

Kiss&ride

Om het parkeren rond de school in betere banen te leiden wil de gemeente nu een parkeerverbodzone instellen voor de Burgemeester Leenstraat, Olijslagveld, Slootwijkersteeg, Groene Kruisstraat, de Gloep en de Zuiderbleek. Nabij de school is er een zogenaamde kiss&ride strook aangelegd die bedoeld is voor het in- en uit laten stappen van de schoolkinderen. Maar in de praktijk blijkt echter, zo meldt de gemeente, dat veel ouders hun voertuigen langer parkeren dan is toegestaan. Door het ontbreken van borden kan hier op dit moment niet gehandhaafd worden, aldus de gemeente.

Bekeuren

Vorige maand deed wethouder Henk van Zeijts (GroenLinks) nog een toezegging dat politie en bijzondere opsporingsambtenaren verkeersovertreders in de buurt van De Garve de komende tijd gaan bekeuren. Behalve parkeeroverlast wordt er ook nogal eens her en der in de schoolomgeving te hard gereden.

Maatregelen