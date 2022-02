Parkeren in Doesburg steeds groter probleem: CDA wil parkeerdek op De Bleek

DOESBURG - De parkeerdruk in het toeristische Doesburg wordt steeds groter. Een parkeerdek op De Bleek is volgens het CDA dé oplossing.

Rondjes rijden met de auto, op zoek naar een parkeerplek. In de binnenstad van Doesburg is de parkeerdruk groot en gezien de almaar toenemende stroom dagjesmensen wordt het probleem alleen maar groter. Het CDA wil daarom dat er een parkeerdek aan parkeerterrein De Bleek wordt toegevoegd. ,,De exploitatie van het parkeerdek kun je prima uitbesteden”, zegt CDA-raadslid Wim Robbertsen.

De Bleek, grenzend aan de Koepoortwal, is een van de nu nog gratis parkeerterreinen aan de rand van Doesburg. Ideaal voor dagjesmensen die binnen 5 minuten naar het winkelgebied wandelen. Een deel van het terrein voorzien van een parkeerdek, eventueel met groenbekleding en zonnepanelen, zou voor zowel bezoekers als binnenstadbewoners een uitkomst zijn, aldus Robbertsen. ,,Ik woon zelf in de binnenstad. Het gebeurt mij steeds vaker dat ik op een regenachtige dag naar een parkeerplekje moet zoeken. Om over een zonnige dag maar niet te spreken, want dan is het nog lastiger.”

Nieuw is het plan niet. Het CDA had het 4 jaar geleden al in het verkiezingsprogramma staan en dat is nu weer zo. Robbertsen: ,,Alleen is de nood nu nog hoger. Het parkeervergunningsysteem voor de binnenstad gaat op de schop en ik weet dat er veel binnenstadbewoners zijn die met een auto nu moeten uitwijken naar bijvoorbeeld De Bleek. Een parkeerdek verlicht de parkeerdruk nu en in de toekomst.”

Te duur

Wethouder Birgit van Veldhuizen van Doesburg liet al eens doorschemeren geen voorstander te zijn van een extra laag op De Bleek. Dit omdat het te duur zou zijn voor een kleine stad als Doesburg. Maar Robbertsen denkt dat de situatie nu zo anders is, dat het parkeerdek in een aantal jaar terugverdiend kan worden. ,,Bijkomend voordeel van een bewaakt dek met slagboom is dat er controle is. Op dit moment wordt er af en toe ingebroken in auto's of auto's gestolen.”

Volledig scherm Doesburg trekt in het zomerseizoen veel volk. De binnenstad is dan afgesloten voor verkeer. © theo kock persfotografie