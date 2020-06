Parkeren op de Brink in Eibergen blijkt splijtzwam

Raadsbe­sluit over zonnepark Barchem uitgesteld door kritiek van provincie Gelderland

7:00 De beslissing over een vergunning voor zonnepark Bekenschot in Barchem wordt tot na de zomer uitgesteld. Het Gelderse provinciebestuur is kritisch over de ecologische gevolgen bij de komst van het park. Wethouder Henk van Zeijts wil met initiatiefnemer TPSolar en de provincie om tafel om te redden wat er te redden valt.