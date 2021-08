Partijvoorzitter Croll bezweert crisis in CDA Lochem met benoeming nieuwe fractieleider: ‘Jongens, nou is het afgelopen’

Alleen maar blije gezichten bij deelnemers Tractor Sterrit en Trekkerbal: ‘Even de kop los maken’

29 augustus LIEVELDE - Zijn tractor van het merk Bührer is niet zo piep meer en een kleintje, vergeleken met verreweg de meeste exemplaren deze zaterdagmiddag in Lievelde. Met een sigaar tussen de lippen en een paraplu in zijn rechterhand rijdt Bas Mulder uit Barlo langzaam het terrein van Lensink Constructie-Machines in Lievelde op.