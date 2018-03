Parttime nachtclub op Klein Borculo ‘in de kiem gesmoord’

Een ‘nachtclub’ die een avond/nacht per week operatief was in een antikraak bewoond pand op het Leo Stichtingsterrein, is na ingrijpen van de gemeente opgeheven.

Bewoners die ‘antikraak’ via Camelot in het vroegere jachthuis van de familie Van Eyll wonen, bleken eind 2017 een ‘nachtclub’ in het pand te zijn begonnen. Via een website werd reclame gemaakt voor Techno House. Het pand is eigendom van zorginstelling Pluryn, die zich voor de rest inmiddels van het Leo Stichtingterrein heeft teruggetrokken.

Eenmaal per week, op donderdagavond, zou de club in bedrijf zijn. Buurtbewoners merkten pas na enige tijd van het bestaan ervan. „Het viel dan ook wel mee eigenlijk met de overlast”, aldus een buurtbewoner, die onlangs contact opnam met burgemeester Joost van Oostrum.

Pilletjes

„Al stonden op de site, die inmiddels uit de lucht is, ook wel wat reviews over de drank en pilletjes die er te krijgen waren. De gemeente heeft actie ondernomen; de site is uit de lucht en het is afgelopen met de nachtelijke sessies. Het is voor ons verder geen enorme zaak: meer iets dat in de kiem gesmoord is.”

Burgemeester van Oostrum is bondig over het vervolg: „De gemeente was niet op de hoogte. Het gebruik van het pand was strijdig met het bestemmingsplan. We hebben contact opgenomen met de organisatie die in het kader van antikraak het pand verhuurde. Die heeft ook direct actie ondernomen om het gebruik te beëindigen. Korte klappen. Het is afgelopen.”