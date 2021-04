Partycentrum Terhorst in Netterden stopt na 111 jaar vanwege corona

‘Helaas zijn we, door Corona gedwongen, onze onderneming te stoppen', schrijft het echtpaar op Facebook. ‘Met pijn in ons hart nemen we afscheid. Het gebrek aan opvolging, een nagenoeg lege agenda, geen vaste medewerkers en met de bodem van de schatkist in zicht moeten we een andere koers gaan varen. Het is tijd om de consequenties onder ogen te zien en daar waar we vele jaren hard aan en voor gewerkt hebben, los te laten’.

Oud-cateraar Amphion

Terhorst was bekend als zalencentrum. Ook was de horecazaak een cateraar die onder meer langere tijd leverde aan schouwburg Amphion in Doetinchem.



‘Het waren jaren met veel plezier, hoogtepunten maar ook diepe dalen', schrijven de eigenaren. ‘Met trots kunnen we zeggen dat we een begrip zijn geworden in de Achterhoek en ver daar buiten’.



Marie-Louise gaat verder met het leveren van streekproducten onder ‘Mmm... van Marie', waar ze al mee bezig was. Jan Terhorst gaat de transportwereld in. Hiermee komt een eind aan drie generaties Terhorst. De familie wil voor de toekomst het pand - beeldbepalend bij de entree van het dorp vanaf Azewijn - behouden: ‘Dit is eerbetoon aan onze ouder en grootouders’.