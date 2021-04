Partycentrum Terhorst is na 111 jaar klaar met feesten: ‘Dat doet pijn’

Na bijna 111 jaar gaat de deur van partycentrum Terhorst in Netterden definitief dicht.



Het echtpaar is net terug van een weekje uitwaaien op Ameland. ,,Dat was al gepland en zou eigenlijk vorig jaar al gebeuren, maar toen kwam het er niet van”, vertelt Marie-Louise. ,,Nu was het besluit om even weg te gaan al genomen en kwam het toch een beetje op een raar moment. Kort voor ons weekje weg hadden we het nieuws de wereld ingestuurd dat we gaan stoppen met het partycentrum. Dat zorgde voor veel reacties van onze klanten en ondertussen waren wij even niet bereikbaar.