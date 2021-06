Pas op: ga niet zwemmen in de populaire Slingeplas of Hambroekplas!

Zutphen kijkt naar toilet in binnenstad: ‘Als stad zijn we op dit moment niet gastvrij’

9 juni Of het een openbaar toilet wordt of alleen een toilet voor invaliden weet Zutphen nog niet. Dat er een toilet in de binnenstad gaat komen lijkt wel vast te staan. De afgelopen weken werd een roep om zo’n binnenstadstoilet steeds groter. ,,We gaan hiermee aan de slag.’’