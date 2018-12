Pas op, met oud en nieuw grijpen inbrekers hun kans

Met de kerstdagen is er ook al volop ingebroken in deze regio. Inbrekers waren onder meer in Aalten en Winterswijk aan het werk. Maar het wordt nog veel erger, want de échte inbraakpiek staat ons nog te wachten: oud en nieuw. Het is verreweg de populairste dag voor inbrekers om toe te slaan. ,,Een inbreker gaat tijdens de jaarwisseling in de menigte op en slaat vervolgens toe.”

Nederlandse verzekeraars ontvingen begin dit jaar liefst 439 claims van mensen bij wie met oud en nieuw was ingebroken. Blijkt uit cijfers uit de Risicomonitor Woninginbraken. Tijdens de kerstdagen lag dat aantal net iets boven de driehonderd. Op een gemiddelde dag ligt het aantal inbraken rond de 150.

Uitgelaten stemming

Volgens adviseur Susanne Schat van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is het verklaarbaar waarom de jaarwisseling zo populair is bij het inbrekersgilde. ,,Mensen lopen na middernacht even de straat op om de buren gelukkig Nieuwjaar te wensen, de stemming is uitgelaten en sommigen hebben een slok op. Daardoor vergeten mensen om de deur goed af te sluiten of ze laten deze zelfs open staan.”

Inbrekers kunnen tijdens oud en nieuw veel anoniemer opereren, vallen minder op en daar maken ze handig gebruik van. ,,Een inbreker gaat tijdens de jaarwisseling op in de menigte”, zegt Schat. De grootste fout die mensen tijdens de jaarwisseling kunnen maken? Op visite gaan en thuis alle lampen uitlaten. ,,Je kunt er dan donder op zeggen dat je doelwit kunt zijn”, weet Schat.

Hoewel het aantal inbraken tijdens de feestdagen groot is, patrouilleert de politie niet extra om inbraken te voorkomen, stelt Nanda Kappers van de politie Oost-Nederland. ,,Het kan wel zo zijn dat we een bepaalde straat extra in de gaten houden als daar aanleiding toe is.”

Tips om inbraken te voorkomen

Wijkagenten lieten de afgelopen dagen op sociale media geen kans onbenut om te waarschuwen voor inbrekers. Juist tijdens de kerstdagen, als veel mensen op visite zijn, slaan inbrekers toe. Maar wie denkt dat we het ergste nu achter de rug hebben, komt bedrogen uit. De jaarwisseling is verreweg het populairste moment voor inbrekers om toe te slaan.

De grootste fout die mensen tijdens de jaarwisseling kunnen maken? Op visite gaan en thuis alle lampen uitlaten. ,,Je kunt er dan donder op zeggen dat je doelwit kunt zijn”, weet Suzanne Schat van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid . ,,Negentig procent van de inbrekers zijn gelegenheidsdieven. Ze trekken de wijk in en slaan toe waar voor hen het risico het kleinst is en de kans op succes het grootst. Inbreken in een woning waar mensen zijn, doen ze liever niet. Je moet er dus alles aan doen om het te laten lijken alsof je thuis bent. Dus niet alleen de lamp in de gang aan, nee: álle lampen die je normaal ook aan hebt. Dus ook de kerstboom en zelfs de televisie.”

Politiewoordvoerder Nanda Kappers: ,,We blijven benadrukken dat mensen de tips ter harte nemen die we op politie.nl geven om inbrekers buiten de deur te houden. Preventie is belangrijk. Gemeenten doen daar ook veel aan. In Zwolle zie je bijvoorbeeld gele posters hangen waarop inwoners wordt gewezen op de verhoogde inbraakkans.’’